La Spesa a casa tua GRATIS: a Cagliari, Quartu, Selargius, Sestu, Quartucciu, Elmas

Prosegue l’esponenziale diffusione della spesa a domicilio di Spesati.it che festeggia con una nuova promo di consegna gratuita. Decine le nuove offerte sul supermercato online numero uno in Sardegna che conta oltre 5.000 clienti.

L’offerta è già attiva e ne si potrà usufruire sino a sino a giovedì 26/9/19 (compreso). Decidi tu come pagare: alla consegna con contanti o pos oppure online con paypal, carte o bonifico. La consegna è quasi immediata o puoi scegliere a che ora riceverla. Possibile, ovviamente, anche l’ordine telefonico.

Spesati.it ha aperto il servizio di vendita e consegna della spesa a domicilio nell’area metropolitana di Cagliari: il supermercato online sardo, leader del settore, è già attivo da un paio d’anni nell’Isola ma da soli 3 mesi ha inaugurato la copertura dell’area metropolitana del capoluogo: migliaia i nuovi clienti iscritti in tutta la provincia.

Oltre questa imperdibile offerta, Spesati.com, fruibile nella versione in lingua italiana visitando il sito www.spesati.it , comunica che, al termine della presente, continuerà a servire il cagliaritano anche entro le due ore per spese minime di 19 euro e ad un costo massimo di 3,9 euro (3,5 Euro se la spesa supera i 50 euro). Inoltre, se il carrello supererà i 100 euro, o per qualsiasi importo in caso di disabilità (+60%) o anzianità (over 65) la consegna sarà sempre gratuita. Il sistema calcolerà automaticamente il costo per ogni comune della zona in base alla distanza (al massimo pochi euro).

Profilo aziendale:

Spesati.com è un supermercato online, di proprietà di Spesati SRL, nato a Olbia il 23 Gennaio 2017. Nei primi 24 mesi di start up si è affermato come leader del settore in Sardegna, dove conta oggi oltre 5.000 clienti e decine di giovanissimi collaboratori nella città Gallurese. Recentemente ha effettuato il primo test di scalabilità del business con l’apertura del servizio di consegna, anche entro due ore, nel mercato della provincia di Cagliari.