Due autovetture sono state completamente distrutte da un incendio divampato intorno alle 4.20 di oggi in un terreno privato nei pressi della strada Is Canadesus, che collega alla Statale 130, nel territorio di Assemini. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, supportata da un’autobotte per il rifornimento idrico. Le operazioni di spegnimento hanno impedito alle fiamme di raggiungere altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze e la vegetazione circostante. Concluso l’intervento, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Non si registrano persone coinvolte.