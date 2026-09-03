Cagliari, cestini per le cartacce scambiati per bidoni dell’indifferenziata: in via Lunigiana incivili in azione. Numerose segnalazioni dai parte dei residenti alle istituzioni che sono diventate “solo numeri di protocollo”: è classificata come “zona residenziale, peccato però che di residenziale abbiamo solo le tasse”.

Sono mesi ormai, che al Servizio Igiene Suolo e al Sindaco viene segnalata “la situazione alquanto vergognosa del continuo

abbandono dei rifiuti nel cestino pubblico, fronte Hotel” spiega una residente. “Segnalazioni con allegate fotografie, nelle quali

richiediamo il posizionamento di telecamere di sorveglianza per poter multare questi incivili e cercare di porre fine a questa situazione. Ma invano, nessuna risposta congrua, esplicativa, nulla, solo numeri di protocollo”.

I disagi: cumuli di immondizia che attirano ratti e insetti, uno spettacolo indecoroso per colpa di chi non ha rispetto e non esegue correttamente la raccolta differenziata. Uno sfregio, insomma, per il quartiere e verso chi si prodiga per eseguire la raccolta scrupolosamente.

Viene richiesto un intervento da parte delle istituzioni per individuare gli autori del reato e restituire il decoro pubblico alla via.