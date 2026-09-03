Il caso finisce sui banchi del consiglio, depositata un’interrogazione urgente da Francesca Olla: “L’emergenza igienica non risparmia nessuno. Da tutta Selargius arrivano segnalazioni di residenti che trovano ratti e blatte sotto casa”.

Grandi esemplari e, soprattutto, tanti a tal punto da costituire un’emergenza tra i cittadini che chiedono un intervento immediato e mirato. La consigliera Olla, portavoce dei residenti, chiede: “Intervento di bonifica immediato e straordinario in viale Vienna. Un calendario pubblico e trasparente di disinfestazione e derattizzazione per tutti i quartieri di Selargius, nessuno escluso.

La cittadinanza paga le tasse tutto l’anno e pretende una città pulita e sicura”.