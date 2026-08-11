CULTURA NEL PIATTO

Un piatto delle feste irrinunciabile

PACCHERI RIPIENI DI MELANZANE E PROVOLA AFFUMICATA

Valori nutrizionali a porzione

413 kcal a porzione

Proteine 11,10 g · Glucidi 63,60 g · Lipidi 3,38 g

Ingredienti per 2 persone

175 g di paccheri

400 g di melanzane

250 g di provola affumicata a dadini

300 g di pomodori datterini

olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di Parmigiano grattugiato

basilico

2 spicchi d’aglio

sale q.b.

Preparazione

Tagliare le melanzane a cubetti, cospargerle leggermente di sale e lasciarle riposare per circa 20 minuti. Sciacquarle, asciugarle bene e farle dorare in padella con poco olio extravergine e uno spicchio d’aglio. È importante non eccedere con l’olio: la melanzana tende ad assorbirlo molto facilmente.

In un altro tegame preparare un sugo semplice facendo insaporire uno spicchio d’aglio con poco olio extravergine. Aggiungere i pomodori datterini, il basilico e un pizzico di sale e cuocere a fuoco moderato per circa 10 minuti.

Lessare i paccheri lasciandoli leggermente al dente, scolarli delicatamente e lasciarli intiepidire.

Distribuire un velo di salsa sul fondo di una pirofila. Farcire ogni pacchero con le melanzane e i dadini di provola affumicata e sistemarli uno accanto all’altro. Ricoprire con il restante sugo, completare con il Parmigiano e passare in forno a 180 °C per circa 15 minuti, finché la provola sarà filante e la superficie leggermente gratinata.

Il Paccheri fra storia e leggenda

Il pacchero nasce nella tradizione pastaia napoletana. Il suo nome viene da “paccaro”, lo schiaffo in dialetto napoletano: un nome popolare per una pasta grande, generosa e rumorosa nel piatto. Intorno alla sua storia circola persino la leggenda che nell’Ottocento venisse utilizzato per contrabbandare preziosi spicchi d’aglio italiano verso la Prussia.

Oggi la sua grande forma tubolare ha trovato una nuova vocazione: essere farcita, trasformando una pasta povera e popolare in un sontuoso piatto delle feste.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista