La Consortile tra buche e pericoli: “Occorre che qualcuno ci metta mano prima che ci scappi il morto”.
La strada è quella che ora contiene il traffico dirottato dalla ss 195, da ieri è presa d’assalto da migliaia di automobilisti che si recano a Cagliari dai comuni da Capoterra a Domus De Maria: il rischio è quello che “qualche veicolo perda il controllo e crei dei gravissimi incidenti”.
La segnalazione giunge da Andrea, un lettore di Casteddu Online: “Sono condizioni disastrose quelle in cui si trova la
strada Consortile di Macchiareddu, presenta voragini nel mezzo delle
corsie e attualmente per noi cittadini di Sarroch, Villa San Pietro, Pula risulta l’unica strada percorribile per andare e tornare da Cagliari.
Sia ieri che oggi ho visto più di una macchina, tir e camion
con gomme squarciate e braccetti rotti a causa delle voragini che non sono segnalate. Capisco che è una strada privata,
però l’Anas è a conoscenza che è l’unica via percorribile per andare e tornare da Cagliari per tutti gli abitanti da Capoterra sino a Domus de Maria e la percorrenza si è intensificata tantissimo”.
Sino al 30 gennaio questa sarà la strada maggiormente sfruttata dal traffico, viene chiesto alle istituzioni di competenza di intervenire quanto meno per segnalare i pericoli presenti.