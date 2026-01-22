La Consortile tra buche e pericoli: “Occorre che qualcuno ci metta mano prima che ci scappi il morto”.

La strada è quella che ora contiene il traffico dirottato dalla ss 195, da ieri è presa d’assalto da migliaia di automobilisti che si recano a Cagliari dai comuni da Capoterra a Domus De Maria: il rischio è quello che “qualche veicolo perda il controllo e crei dei gravissimi incidenti”.

La segnalazione giunge da Andrea, un lettore di Casteddu Online: “Sono condizioni disastrose quelle in cui si trova la

strada Consortile di Macchiareddu, presenta voragini nel mezzo delle

corsie e attualmente per noi cittadini di Sarroch, Villa San Pietro, Pula risulta l’unica strada percorribile per andare e tornare da Cagliari.

Sia ieri che oggi ho visto più di una macchina, tir e camion

con gomme squarciate e braccetti rotti a causa delle voragini che non sono segnalate. Capisco che è una strada privata,

però l’Anas è a conoscenza che è l’unica via percorribile per andare e tornare da Cagliari per tutti gli abitanti da Capoterra sino a Domus de Maria e la percorrenza si è intensificata tantissimo”.

Sino al 30 gennaio questa sarà la strada maggiormente sfruttata dal traffico, viene chiesto alle istituzioni di competenza di intervenire quanto meno per segnalare i pericoli presenti.