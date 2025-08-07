Era a bordo di un monopattino quando ha impattato contro un’autovettura che aveva già impegnato l’incrocio: si riaccendono così le polemiche riguardo il mezzo elettrico e l’uso, a volte, imprudente dei conducenti. Non solo: lavori infiniti nelle lottizzazioni di Su Loi e San Girolamo per la Ss 195, e i residenti reclamano la sicurezza nelle strade che “manca da troppo tempo”.

“I lavori su quella strada costringono tanti ragazzi e anche adulti che abitano nelle lottizzazioni a spostamenti di fortuna pericolosissimi. Nei fatti, un servizio intraurbano saltuario e deficitario. Chi non ha l’auto, i giovani ragazzi in primis, come si dovrebbero spostare? Viene segnalata da tempo, dai residenti, l’insostenibilità di questa situazione, purtroppo era prevedibile che prima o poi sarebbe capitato” spiega un cittadino.

Il giovane è fuori pericolo, ieri si era temuto il peggio per il trauma cranico facciale riportato: dopo l’impatto era finito a terra privo di conoscenza, l’arrivo tempestivo dei medici con l’ambulanza e, poi, dell’elisoccorso hanno permesso di stabilizzare il ragazzo e trasferirlo in pochi minuti in ospedale al Brotzu, dove, dopo la tac, i familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Dalle informazioni emerse, il giovane non indossava la protezione in testa e guidava in contromano.

Tante le considerazioni emerse dopo il fatto da parte di cittadini e automobilisti che pressochè ogni giorno devono fare i conti con monopattini che sfrecciano un pò ovunque. “Questi mezzi sono il mio incubo”, “ieri notte verso mezzanotte un monopattino sfrecciava come uno scooter sulla 195 quattro corsie, roba da matti” commentano due cittadini. Più attenzione alla guida, insomma, viene invocata al fine di evitare gravi situazioni di pericolo come quella accaduta ieri mattina.