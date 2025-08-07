“Gli ho urlato contro e sono scappati, erano solo in due, le hanno lanciate proprio per spaccarle” denuncia un cittadino. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha filmato lo scempio messo in atto nel piazzale.

Un divertimento, forse, per i due ragazzi che sono stati notati da un residente ieri mattina mentre erano intenti a spaccare bottiglie di vetro con il rischio di colpire le vetture parcheggiate. Una buona scorta di oggetti situata oltre la recinzione e per gli incauti il gioco è durato sino a quando un residente li ha notati e ripresi al fine di interrompere l’azione violenta messa in atto. Missione riuscita, i giovani sono fuggiti e il residente ha documentato ciò che è rimasto a terra. Non solo: tanta l’immondizia oltre la rete che separa lo sterrato e un appello alle istituzioni affinché l’area venga ripulita e messa in sicurezza.