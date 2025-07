Tenta di scavalcare una recinzione ma perde l’equilibrio e rimane infilzato tra le sbarre appuntite: è grave.

È accaduto ieri sera, la vittima è un giovane uomo che è stato trasportato in ospedale in codice rosso: la recinzione in ferro gli ha causato profonde ferite e ha perso molto sangue.

A dare l’allarme è stato un passante che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo prima di essere trasportato in ospedale.