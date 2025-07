Un sogno che si era realizzato ma il destino è stato crudele con lui. Ieri ha smesso di lottare contro la leucemia che l’ha strappato alla vita. Dolore e commozione in paese, l’amministrazione comunale lo ricorda così: “L’Amministrazione Comunale esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Luca Logias, strappato alla vita da una grave malattia contro cui ha combattuto con coraggio e dignità.

Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga l’abbraccio sentito dell’intera comunità.

In momenti così dolorosi, ci stringiamo con rispetto e affetto a chi oggi piange la perdita di un figlio, di un fratello, di un amico speciale, che lascia un vuoto profondo e indelebile.

Il Sindaco. L’Amministrazione Comunale di Suni”.