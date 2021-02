Incubo variante inglese in Sardegna, altri 4 casi a Nuoro: una minaccia per la zona bianca

Altri 4 casi a Nuoro. La variante inglese spaventa la Sardegna per la sua capacità di trasmissione superiore di oltre il 50 %. Bono, dove c’è un cluster della variante è già in lockdown. E se dovessero saltar fuori altri focolai (altri test sono in esecuzione soprattutto nei laboratori del Nord Sardegna) c’è il rischio che le zone rosse nell’Isola possano aumentare e minacciare l’opzione zona bianca (con conseguente allentamento delle misure) auspicata dal presidente Solinas. La notizia, con maggiori dettagli, su L’Unione Sarda oggi in edicola.

“Ci troviamo di fronte, ancora una volta, all’emergenza sanitaria causata dal covid, questa volta in una veste nuova, quella inglese”, ha dichiarato il sindaco di Bono Elio Mulas, “tutto ciò ci ha spinto, per senso civico, a emettere una nuova ordinanza. Le difficoltà in cui ci troviamo sono oggettive, motivo per il quale abbiamo già chiesto appoggio a livello regionale e statale, in modo da poter garantire ristoro a tutte quelle attività che, ancora, sono penalizzate da questa situazione. La decisione di chiudere è sofferta, ma pensiamo sia necessaria ad arginare questa nuova variante del virus”.