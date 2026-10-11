Per l’uomo non c’è stato niente da fare, in paese è lutto per questa ennesima vittima della strada.

Viaggiava lungo la Ss 387 quando, poco prima del bivio per Settimo San Pietro, si è scontrato con una vettura: un impatto devastante, l’utilitaria sulla quale viaggiava Casula ha preso fuoco. Chi ha assistito all’incidente ha sperato sino all’ultimo che il conducente del veicolo fosse stato portato in salvo, ma così, purtroppo, non è stato.

Sconcerto in paese, la comunità piange l’ennesima vittima della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del sinistro mortale.