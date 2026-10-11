Annuncio certamente inaspettato quello fatto questa mattina durante l’Angelus della domenica da Papa Leone XIV. Il Pontefice ha spiegato che gli è stato diagnosticato un nodulo al polmone, e che sarà operato nei prossimi giorni.

“I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato”, le parole di Sua Santità. “I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni”.

Matteo Bruni, portavoce della sala stampa della Santa Sede, ha spiegato che la degenza sarà di circa una settimana.

“Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto”, le parole del Pontefice. “Ma ciò non deve scoraggiarci”, ha detto Leone XIV commentando il Vangelo del giorno. Il Pontefice ha quindi sottolineato che la gioia annunciata dalla Chiesa “non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio, per la salvezza del mondo”.