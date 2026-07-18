Cagliari, presentato il progetto di riqualificazione di viale Sant’Avendrace: lavori al via in autunno

Il Comune di Cagliari ha presentato ai residenti il progetto di riqualificazione di viale Sant’Avendrace, un intervento atteso da anni che punta a migliorare sicurezza, accessibilità e decoro urbano in una delle principali arterie cittadine. Ad annunciarlo è stato il sindaco Massimo Zedda attraverso i suoi canali social, illustrando i dettagli dell’opera.

Il piano prevede il completo rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, che saranno realizzati in granito e dotati di percorsi pienamente accessibili. Previsto anche il miglioramento degli attraversamenti pedonali, con la realizzazione di un attraversamento rialzato all’altezza dell’incrocio con via Isonzo, oltre al potenziamento dell’illuminazione pubblica grazie all’installazione di nuovi pali e punti luce in corrispondenza di ogni attraversamento.

Tra gli interventi figurano inoltre l’adeguamento delle corsie di marcia e della segnaletica, il mantenimento degli attuali parcheggi e la costruzione di una rotatoria all’intersezione tra viale Trento e viale Sant’Avendrace, con l’obiettivo di rendere più fluida e sicura la circolazione.

Il progetto comprende anche la riprogettazione delle aree di sosta, con spazi riservati, aree dedicate al carico e scarico delle merci e stalli per le persone con mobilità ridotta. Sul fronte delle infrastrutture sono previsti l’adeguamento della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove caditoie, la sostituzione della rete di distribuzione idrica e il rifacimento dei sottoservizi.

Spazio infine anche al verde pubblico, con l’inserimento di vasi contenenti essenze arboree ad alto fusto e di un nuovo impianto di irrigazione.

Secondo quanto comunicato dal sindaco, il cantiere prenderà il via in autunno. La durata prevista dei lavori è di poco più di un anno, per un investimento complessivo di 2,6 milioni di euro.