Inferno di fuoco a Solanas: un morto e 13 feriti nello schianto tra tre auto, la collina va in fiamme dopo l’incidente a un passo dalla galleria

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13:00 di oggi lungo la Strada Statale 125 var, al chilometro 14, nelle immediate vicinanze della galleria “Galleria Arcu Sa Porta”. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, tre veicoli sarebbero rimasti coinvolti in un violento scontro, a seguito del quale si è sviluppato un incendio che ha completamente avvolto due mezzi. Il bilancio provvisorio del sinistro è grave: sono quattordici le persone complessivamente coinvolte. Tra queste, nove sono state trasportate d’urgenza in ospedale dalle varie ambulanze del 118 fatte affluire sul posto, mentre ad altri quattro coinvolti sono state prestate le prime cure mediche direttamente sul luogo dell’incidente. Per un altro dei feriti, purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: l’uomo è deceduto nonostante le prolungate manovre di rianimazione eseguite sul posto dal personale sanitario. Poi un secondo decesso, le vittime dello schianto salgono a due mentre i feriti gravi sono almeno sette.

A causa della gravità dell’evento e per consentire le delicate operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e messa in sicurezza della carreggiata, la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8 e il chilometro 14. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Quartu Sant’Elena, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas. I militari della Stazione Carabinieri di Burcei sono tuttora impegnati sul posto per fornire supporto attivo nella gestione della viabilità e nella deviazione dei flussi di traffico verso arterie secondarie.