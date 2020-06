Incendio da “Stockhouse”, sul posto 32 unità dei vigili del fuoco

Fiamme da “Stockhouse”, operazioni di spegnimento ancora in corso.

Dalla mezzanotte è in corso l’incendio di un capannone di circa 1000 metri quadri, in viale Elmas, nel quale erano presenti una notevole quantità di biancheria per la casa e materiale cartaceo d’archivio e alcune attività artigianali.

Per le operazioni di spegnimento sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco con APS (Autopompaserbatoio), una dalla centrale, una dal distaccamento porto e una arrivata dal distaccamento di Iglesias, quattro ABP (Autobottepompa), un’autoscala, un furgone auto respiratori dalla centrale di viale Marconi e la kilolitrica con 25.000 litri d’acqua dal distaccamento aereoportuale dii Elmas.

Sul posto a coordinare le complesse operazioni, il funzionario VVF reperibile, coadiuvato da due Capi Reparto, e il NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale), per un totale di trentadue unità VVF di varie qualifiche.

Le cause del vasto rogo sono in fase di accertamento

Sul posto gli agenti della Polizia a garantire la sicurezza delle operazioni che stanno limitando il traffico.