Cagliari, fiamme altissime da Stockhouse in viale Elmas: la puzza di bruciato si sente in tutta la città (VIDEO)

Cagliari, fiamme altissime da Stockhouse in viale Elmas: la puzza di bruciato si sente in tutta la città. Guardate il Video con le fiamme sempre più alte da Stockhouse, uno dei più noti negozi di biancheria e prodotti della casa in viale Elmas: l’odore fortissimo di bruciato con il vento si spinge in gran parte della città, notte di super lavoro per i vigili del fuoco che stanno lottando per spegnere le fiamme. Ancora non si conosce la natura dell’incendio divampato intorno alla mezzanotte, non si esclude la matrice dolosa. Il forte vento che ha imperversato per tutta la giornata ha favorito il propagarsi delle fiamme, il bilancio dei danni sarà più chiaro soltanto tra qualche ora. Il video è stato girato dal nostro lettore Danilo. Le fiamme hanno avvolto la zona del capannone alle porte di Cagliari.