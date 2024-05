Incendia la casa dell’ex vicina per gelosia a Quartu, Ubaldo Belfiori condannato a 3 anni e quattro mesi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato condannato a tre anni e 4 mesi di carcere per avere dato fuoco a uno degli appartamenti di via della Musica a Quartu, Ubaldo Belfiori, pregiudicato quarantenne. A luglio 2023 aveva incendiato la casa di Naomi Farina, spinto da una presunta gelosia: sarebbe stata lei ad avere contribuito a fare terminare il rapporto tra lui e un’altra donna. Belfiori era uscito da Uta lo scorso 11 maggio dopo aver scontato una pena per maltrattamenti nei confronti della sua ex. Il 3 luglio era scaduto il periodo dell’obbligo di dimora e lui era subito tornato, il giorno dopo, sulle tracce della donna con la quale in passato aveva avuto una relazione.

L’aveva minacciata e aveva detto che era pronto a dare fuoco all’appartamento della vicina, Naomi Farina, madre di 4 figli piccoli, a suo dire colpevole della fine del rapporto sentimentale. Stando al pensiero di Ubaldo Belfiori, la compagna avrebbe troncato la relazione perchè pensava che lui si fosse invaghito della vicina. Poi, l’ha costretta a seguirlo sino ad una casa occupata abusivamente a Monserrato. Anna Maria Busia e Roberta Cannas sono le due avvocatesse del quarantenne: “Faremo ricorso appena saranno rese note le motivazioni dell’arresto. Belfiori ha già scontato circa un anno di carcere. È malato psichiatrico e dipendente da sostanze stupefacenti ma il Serd, per chi si trova in carcere, non garantisce nessun aiuto.