Una quindicenne pestata al Cavalluccio Marino. La violenza è esplosa domenica sera nella zona della spiaggia che con l’arrivo della bella stagione si popola di giovani. La ragazzina è stata aggredita con calci e pugni da due coetanee per futili motivi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma la denuncia è stata formalizzata in questura.

E’ la seconda aggressione in pochi giorni nella zona del Poetto. E’ di qualche giorno fa il pestaggio ai danni di una sedicenne di Quartu che ha accettato un incontro chiarificatore, per una lite nata a causa di un like su Facebook. con una coetanea di Cagliari. Quest’ultima, assieme a un’amica, ha selvaggiamente pestato la ragazzina di Quartu a sino a provocarle un trauma cranico giudicato guaribile in cinque giorni dai medici, più un trauma cervicale più altre ferite ed escoriazioni.