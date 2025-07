Ennesima giornata critica sul fronte incendi in Sardegna, con 21 roghi divampati sul territorio regionale, sei dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il rogo più esteso si è sviluppato a Serramanna, in località Casello 33, dove le fiamme hanno interessato seminativi e vegetazione nei pressi della linea ferroviaria, danneggiando un’azienda agricola e causando la morte di diversi maiali. Momenti di apprensione anche a Nuraminis, in località Monte Matta Murroni: l’incendio ha minacciato un’area di servizio e una linea aerea Terna dell’alta tensione.

Fiamme anche a Siurgus Donigala, dove si è sviluppato un incendio boschivo, mentre in agro di Maracalagonis, in località Riu de Staini, si è registrato un altro fronte di fuoco. Un incendio rurale ha invece interessato la zona di Is Cannisonis, nel territorio di Sestu.

In tutte le operazioni sono intervenute squadre a terra del Corpo forestale, vigili del fuoco, barracelli e volontari, supportati dagli elicotteri regionali impegnati nelle operazioni di spegnimento.