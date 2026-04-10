Quattro auto distrutte dalle fiamme in poche ore tra Cagliari e Assemini. È stata una notte di super lavoro per i carabinieri e i vigili del fuoco, intervenuti in diversi punti del territorio per domare i roghi e mettere in sicurezza le aree coinvolte.

Il primo episodio si è verificato ad Assemini, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti per l’incendio di un’Alfa Romeo in pieno centro abitato. Dopo lo spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco di Cagliari, non è stata esclusa l’ipotesi del dolo.

Quasi negli stessi minuti, i carabinieri della stazione di Cagliari-San Bartolomeo sono intervenuti nel quartiere per l’incendio di una Toyota Aygo. I primi accertamenti tecnici avrebbero fatto emergere elementi compatibili con un’origine dolosa.

La notte di interventi si è conclusa a Pirri, dove sono andate a fuoco due auto parcheggiate in strada, una Mini Cooper e una Lancia Y. Anche in questo caso, secondo quanto emerso dai rilievi dei vigili del fuoco, non si esclude che qualcuno possa aver appiccato volontariamente le fiamme.

Su tutti gli episodi sono in corso indagini per chiarire le cause degli incendi e accertare eventuali responsabilità.