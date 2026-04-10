Maxi sequestro di acqua minerale a Quartu Sant’Elena dai carabinieri del Nas di Cagliari che hanno bloccato oltre 17mila bottiglie custodite in un deposito mai segnalato alle autorità sanitarie.

L’intervento è avvenuto durante un controllo igienico-sanitario in un’attività commerciale del capoluogo. I militari hanno scoperto un magazzino utilizzato per conservare bevande senza che fosse mai stata verificata l’idoneità dei locali dal punto di vista sanitario.

All’interno del deposito erano stoccate più di 17mila bottiglie di acqua minerale di diverse marche e formati, per un totale di circa 20mila litri. Proprio l’assenza di controlli preventivi sulle condizioni del magazzino ha fatto scattare il sequestro amministrativo dell’intera fornitura.

La violazione è stata contestata al legale rappresentante della società proprietaria dell’esercizio, mentre le bottiglie sequestrate sono state lasciate in custodia alla stessa attività commerciale.

Dell’accaduto sarà informata anche l’autorità sanitaria, che dovrà valutare eventuali ulteriori provvedimenti.

L’operazione rientra nei controlli che i Nas svolgono quotidianamente per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e tutelare la salute dei consumatori.