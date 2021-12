In tre sul bus dell’Arst ad Arbus scoperti senza il green pass: scatta la multa dei carabinieri

In tre sul bus dell’Arst ad Arbus ma senza il green pass: scatta la multa dei carabinieri. Prime multe nell’Isola per chi viaggia nei mezzi pubblici senza il green pass, operazione dei carabinieri. Nella serata dell’11 dicembre, a Arbus i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli di Gonnosfanadiga e del NORM della Compagnia di Villacidro, durante un servizio di prevenzione nel territorio e anche su segnalazione dell’azienda regionale trasporti ARST, che lamentava alcuni danneggiamenti avvenuti a bordo dei mezzi del trasporto pubblico nella tratta Guspini-Arbus-Gonnosfanadiga/Villacidro-Macchiareddu, hanno proceduto ad Arbus nella via Costituzione, al controllo degli occupanti dell’autobus interessato ad una delle tratte di cui sopra. Sono state identificate 34 persone, a tre delle quali sono state elevate delle sanzioni amministrative in quanto avevano fatto accesso al mezzo di trasporto pubblico senza essere muniti di alcuna delle previste certificazioni verdi “green pass”.