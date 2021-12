Non poteva esserci giornata migliore. Dopo settimane di pioggia, un sole ristoratore accompagna la Festa degli alberi a Cagliari ed il buonumore trasmesso dalla street Band seuese.

I presenti al parco accolgono con stupore la musica e non vi è un commento che non sottolinei il buon auspicio di queste coincidenze per le prossime festività. Musica, sole e felicità.