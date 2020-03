“In Sardegna, così come nel resto del Paese, si sta ragionatamente decidendo che chi è vecchio può anche morire”

1) Fare i tamponi a tutti i ricoverati nelle RSA e nelle strutture per anziani; 2) Fornire i DPI di massima sicurezza a tutti gli operatori; 3) Prevedere Unità Operative geriatriche Covid attrezzate per gli anziani ed il ricovero appena si riscontri anche un solo sintomo tra quelli riconosciuti connessi all’infezione, avendo già acquisito l’esame apposito, il tampone. 4) Lasciare in struttura solo gli asintomatici, sotto stretto controllo della temperatura e della Saturazione, con gli operatori muniti di DPI.

Riconquistare una condotta civile è un dovere per tutti noi, quale che sia il nostro lavoro, ma è chiaro che le responsabilità non sono uguali per tutti. Ci stiamo rivolgendo quindi a tutti, in primo luogo a chi ha responsabilità di governo e di gestione, a cominciare, per quanto riguarda la Sardegna dal Presidente della Regione, dal Consiglio regionale, dai deputati e senatori sardi, fino ai vertici politici e amministrativi della Sanità e della Protezione Civile della Sardegna.

Decidiamo di essere ancora una società civile. La prossima pandemia potrebbe trovare la nostra generazione tra gli over, pensiamoci e impariamo a metterci nei panni dell’altro, più debole e non più produttivo per il mercato.

La segretaria gen. reg.FPCGIL

Roberta Gessa (firmato nell’originale)