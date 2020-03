Una 48enne moldava ha lasciato l’ospedale dov’era ricoverata in Italia perché risultata positiva al nuovo coronavirus ed è rientrata in patria con un aereo preso da Milano. Ora è il primo caso di nuovo coronavirus in Moldavia.

