Calcio, Serie A verso lo stop immediato. Il ministro alla Figc: “Fermiamo tutto per il coronavirus”

Serie A verso lo stop immediato. Parma e SPAL rientrano negli spogliatoi: la partita si sarebbe dovuta giocare alle 12,30, ma al momento è stata rinviata alle 13. Nel frattempo sono in corso febbrili trattative con uno scontro tra il Governo e i Club. Damiano Tommasi, rappresentante dei calciatori, aveva chiesto già da ieri di fermare le partite anche a porte chiuse. E oggi il ministro dello sport Spadafora è intervenuto affermando: “Non ha senso in questo momento mettere a rischio la salute di giocatori, arbitri, tecnici e tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano intorno ad esso”.

Stasera alle 20,45 è in programma il derby d’Italia Juventus-Inter. Ma il campionato rischia lo stop a tempo indeterminato e l’ipotesi alternativa sarebbe di giocare tutto giugno, se dovessero saltare gli Europei.