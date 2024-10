In bilico sul cornicione del Bastione di Cagliari per ascoltare musica, giovane francese “salvato” dai carabinieri 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cuffiette nelle orecchie e sguardo perso nel vuoto per ammirare il panorama del Golfo degli Angeli. Peccato che, per ritagliarsi un po’ di serenità personale, un giovane francese abbia fatto finire il cuore in gola ai tanti passanti che l’hanno notato, ben oltre le protezioni di plexiglass del Bastione di Cagliari, con le gambe incrociate sul cornicione. C’è chi ha temuto il peggio, visto che quello è un punto tristemente noto per i gesti estremi, e quindi ha subito chiamato il 112. Sul posto sono piombate quattro auto dei carabinieri e un’ambulanza del 118. Sono stati i militari a raggiungerlo e portarlo al sicuro.

E, solo una volta con i piedi ben saldi per terra, la scoperta: nessuna volontà di farla finita, anzi, una canzone dopo l’altra nelle orecchie e contemplazione del panorama. Una volta appurato che si trattava di uno “sprovveduto”, la tensione è nettamente calata. I carabinieri, che ancora una volta hanno dato prova di una presenza capillare e importante su tutto il territorio, prima di andarsene hanno raccomandato al ragazzo di evitare di superare le barriere del Bastione. La speranza a è che il francese faccia tesoro della raccomandazione visto che, a detta di più di un negoziante di piazza Costituzione, era già la terza volta in pochi giorni che si appollaiava in bilico sul Bastione.