Cagliari, ladri scatenati a Pirri: auto saccheggiate e rubate e una casa svaligiata

Le segnalazioni si moltiplicano quasi ogni giorno, e quando si è fortunati si tratta “solo” di vetri di finestrini di auto rotti o di gomme bucate. Quando si è fortunati. Perché i ladri che stanno girando anche a Pirri sarebbe riusciti, in un caso, a svaligiare un appartamento. Gli sos e i racconti, dettagliati, fioccano nei gruppi social della Municipalità e vengono indicate delle strade molto vicine tra loro, che distano al massimo poco più di un chilometro l’una dall’altra. “In via Fonseca, ieri sera, tra le 20:30 e le 00:30, nella mia abitazione sono entrati i ladri. Casa svaligiata e macchina rubata”, così la proprietaria. Un doppio danno, insomma, al quale fa seguito il classico appello: “Chiunque avesse visto, sentito o notato qualcosa può gentilmente scrivermi? Grazie”. In una strada non distante, i balordi hanno puntato una vettura: “Ieri sera, intorno alle 22:30, qualcuno ha provato a incendiare la macchina di mio padre. Siamo in via Donori. Solo il caso ha evitato il peggio, un ospite dei nostri vicini andando via ha visto la fiamma”, denuncia la figlia del titolare dell’auto. “Sono intervenuti immediatamente per spegnere e sono stati avvisati i carabinieri che sono venuti e hanno raccolto le nostre testimonianze. Stiamo sentendo tutti i giorni di macchine che vengono aperte per rubare pochi euro, ma che si ricominci a dare fuoco alle vetture è ancora più preoccupante. Stamattina verrà formalizzata la denuncia”.

Un altro tentato furto è andato a segno invece in via Acuto: “Purtroppo anche a me stanotte hanno aperta la vettura. Che tristezza”, così una quarantenne, che poi spiega di doversi, ovviamente, accollare le spese dei danni a vetro e portiera. E c’è chi ha notato, sin dal pomeriggio, almeno due balordi in azione: “In via Corridoni due uomini hanno cercato di aprimi la macchina. Stanno girando anche di giorno, non solo la notte. Uno ha uno smanicato scuro e maglia a maniche corte rossa, pelato e occhiali da sole neri in testa. L’altro capelli scuri uno manicato scuro e una maglia a maniche lunghe bianca e rossa. Hanno girato poi in via Dandolo, direzione via Balilla”.