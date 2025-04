800 euro per 5 mila mq raggiungibili solo con mezzi speciali “considerate le condizioni delle strade per arrivare al terreno”: “Non c’è illuminazione, niente e non siamo gli ultimi a vivere questo disagio”. La storia giunge da una residente di Monserrato che ha ereditato, tanti anni fa dal padre, un terreno nella piana San Lorenzo, “quella parte di territorio che un tempo apparteneva a Monserrato ma che ha ceduto a Cagliari. Il comune di Cagliari ha inserito nel puc 2003 (attuale puc in vigore) il terreno di 5000 mq in zona GP1 come parco sportivo attrezzato per grandi eventi, attuabile solo con piani di zona pubblici e dal 2003 ci fa pagare l’imu che aumenta sempre di piu” spiega la nuora della proprietaria. “Mia suocera non riesce piu a pagare l’Imu, 800 euro per 5000 mq di terreno in aperta campagna, dove non ci sono strade utilizzabili se non con un trattore o altro mezzo agricolo, non c’è illuminazione, non c’è nulla. Nel 2019 ci ha chiesto anche di pagare la Tasi. Inoltre il nuovo Pai inserisce la zona con un rischio idrogeologico molto elevato. Il nuovo Puc preliminare inserisce la zona come foresta. Sono andata personalmente all’ufficio tributi per far valere i diritti di mia suocera a questa truffa legalizzata, ma l’ufficio tributi dice giustamente che a parte una piccolo sconto già applicato a altri proprietari non puo fare nulla se i politici non mettono nulla di scritto. Così mia suocera A.P. si trova a essere costretta a pagare cifre altissime: una persona senza reddito e per un terreno che non vale nulla”.