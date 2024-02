Il piccolo Andrea ha raggiunto mamma Laura, deceduto il bimbo dell’infermiera di Bolotana

Lutto per la famiglia Porta, doppio lutto, poiché il cuoricino del bimbo, nato con un taglio cesareo urgente, si è spento, per sempre. Una storia che ha commosso l’Italia intera, che ha sperato, sino all’ultimo, nel miracolo che, purtroppo non è avvenuto. La donna, nata a Bolotana e con radici paterne a Samassi, lavorava a Pistoia da qualche anno. Si è sentita male, improvvisamente, mentre si trovava in casa con il suo compagno, Antonio Fasano.

La donna è stata portata con la massima urgenza, a bordo di un’autoambulanza, all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Lì i medici hanno fatto di tutto per salvarla: una volta valutata la gravità delle sue condizioni hanno deciso di optare per un parto cesareo, per consentire al piccolo Andrea (questo il nome che avevano scelto mamma Laura e papà Antonio) di venire alla luce, che oggi si è spenta per sempre anche per lui.