Cagliari, imponenti misure di sicurezza per la partita di calcio contro il Napoli

Imponente dispositivo di servizio predisposto dal Questore di Cagliari nella giornata odierna, sulla base di quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in occasione dell’incontro di calcio di serie A, Cagliari – Napoli, disputato presso l’Unipol Domus. Per la gara, ad alto rischio incidenti, in ragione dell’accesa rivalità tra le opposte tifoserie e di quanto accaduto lo scorso febbraio 2022, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva infatti attribuito “rischio 3” con l’adozione di particolare misure organizzative. Al dispositivo in argomento, operativo fin dalla prima mattinata nei principali luoghi di arrivo e transito delle tifoserie, in particolare quella ospite (Aeroporto, Porto, Stazione Ferroviaria, arterie stradali, centro cittadino), hanno concorso le articolazioni della Polizia di Stato e delle specialità della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Scientifica, del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine. Prezioso il contributo dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre al concorso della Polizia Locale di Cagliari per gli aspetti della viabilità, nonché il determinante supporto dell’elicottero del VII Reparto Volo della Polizia di Stato che ha video ripreso, dall’alto, tutti i movimenti della tifoseria ospite e di quella locale, fornendo tempestivi riscontri al Dirigente del servizio di ordine pubblico. Grazie quindi alla capillare attività posta in essere da tutte le forze messe in campo non si sono registrate criticità sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo anzitempo qualsiasi forma di contatto tra le opposte tifoserie, sebbene numerosi siano stati i tentativi posti in essere in tal senso. Efficace anche l’intensa e capillare attività di prevenzione e di controllo del territorio in ambito cittadino che, con le Volanti e il personale della Digos, ha consentito di intercettare nella zona Marina, occultati sotto alcuni veicoli in sosta, diversi manici di piccone, una mazza da baseball e alcuni artifici pirotecnici tipo “bengala”, materiale potenzialmente idoneo a commettere attività illecite, la cui provenienza è al vaglio degli investigatori.