È al momento un mistero ciò che è accaduto a Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, lo scorso 8 gennaio.

Da quanto ricostruito e si evince dalle immagini di videosorveglianza, Federica sarebbe entrata in casa ma non sarebbe uscita. L’uomo ha invece raccontato una realtà diversa: la moglie sarebbe uscita per andare a lavoro senza ritornare a casa.

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il marito della 41enne, e sarebbero stati sequestrati l’auto e il cellulare. L’ipotesi, per ora, è quella di omicidio.

A far scattare l’allarme il giorno dopo è stato il marito, il 9 gennaio. Federica, molto amata e apprezzata in paese, è impiegata presso l’ufficio postale dell’aeroporto di Fiumicino. Della vicenda si sta occupando anche l’associazione Penelope, che ha diffuso l’identikit della donna: alta 1,80, pesa 80kg, e ha diversi tatuaggi.

Importantissimo l’appello del sindaco del paese Angelo Pizzigallo fatto ad Adnkronos: “La comunità di Anguillara Sabazia sta vivendo un momento complesso, siamo tutti preoccupati per la nostra concittadina, Federica Torzullo, scomparsa ormai da giorni. Ma invito tutti, soprattutto dopo che nella giornata di ieri si è diffusa la voce che fosse stata ritrovata, a non diffondere notizie errate . Al contrario, chi ritiene di avere informazioni, si rivolga alle forze ordine”.