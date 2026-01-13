La generosità di una giovane donna nuorese, che aveva espresso in vita la sua volontà, consentirà a cinque persone in lista d’attesa di trapianto di continuare a vivere. È stato eseguito nei giorni scorsi nel Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro un prelievo multiorgano reso possibile grazie anche alle grandi professionalità e sinergia tra equipe coinvolte. “Con questo gesto di enorme generosità e altissimo senso civico – spiega Pierina Ticca, direttrice del Coordinamento Locale Trapianti del San Francesco di Nuoro – è stata data una risposta che salverà la vita a cinque persone in attesa». «Il prelievo degli organi – prosegue Ticca – è stato eseguito da parte di diverse equipe che hanno raggiunto il San Francesco di Nuoro da Torino, Modena, Bari e Cagliari, ed è stato reso possibile grazie al grande lavoro svolto in rete da tutti i professionisti dell’ospedale di Nuoro, che hanno partecipato all’intero processo, con il Centro Regionale Trapianti della Sardegna ed il Centro Nazionale Trapianti».