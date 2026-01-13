Capoterra, addio alla calciatrice Paola Cardia, 74 anni, nota Paoletta: il centrocampo era il suo mondo, ha giocato anche con il Cagliari, la Juventus e il Bologna.

Una triste notizia per il mondo dello sport, del calcio femminile in particolar modo: Paola era nota per la sua tenacia, professionalità e carisma. In campo era un asso tanto da aver conquistato la serie A dove si è distinta per la sua bravura.

Oggi la triste notizia, la sua famiglia, con affetto ricorda Paoletta, la regina del pallone.