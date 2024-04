Il miracolo di Mario, in coma a 23 anni per un incidente: si sveglia nel weekend di Pasqua

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia meravigliosa di speranza, dopo tanto dolore. Mario Di Carlo, 23enne di Ficarazzi, in provincia di Palermo, era in come da 13 giorni. Si trovava ricoverato all’ospedale civico di Palermo a causa di un brutto incidente in cui era sbandato con la sua Ford Fiesta e si era schiantato contro un albero. Giorni di angoscia, attesa e paura per la famiglia e i suoi amici, fino alla splendida notizia lo scorso venerdì santo, quando Mario si è risvegliato. Fortunatamente, non ha riportato danni cerebrali ma dovrà ancora restare in ospedale per un periodo sotto le fidate cure dei medici. Emozionata, felice e commossa la madre di Mario: “Mario mi ha riconosciuta subito. Il suo risveglio è stato una gioia” ha raccontato a Repubblica. “Il suo risveglio è stato una gioia, per noi è un miracolato” .