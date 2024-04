Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari-Verona, la maglia di Luvumbo tirata in questo modo: arbitro, non era rigore? Tifosi rossoblù furiosi sui social per l’arbitraggio dello spareggio salvezza finito in parità: Luvumbo è stato strattonato in questo modo dal difensore veronese, ma il giocatore è nel mirino degli arbitri che sembrano considerarlo un “cascatore”, e durante la stagione hanno negato diversi penalty all’attaccante angolano che sono sembrati molto netti. E’ regolare tirare la maglietta in questo modo?, si chiedono i supporters rossoblù. Il Cagliari avrebbe potuto vincere e ipotecare la permanenza in serie A, invece deve recriminare per avere portato a casa soltanto un punto in un importante scontro diretto. E adesso arrivano le sfide contro le big: nelle prossime tre partite la squadra di Ranieri dovrà affrontare in fila Atalanta, Inter e Juventus.