Il grande affare edilizio del nuovo stadio del Cagliari: “Cemento raddoppiato e costi pubblici molto più alti”

Francesca Ghirra, Progressisti, a Radio Casteddu: “Se è vero che, dal punto di vista urbanistico, ci sono dei numeri che sono stati snocciolati, bisogna anche sapere interpretarli, nel senso che sanno tutti che la nostra intenzione era quella di realizzare un’impiantistica sportiva e di verde e, di fatto, si sta costruendo un nuovo quartiere che noi non immaginavamo per ricucire Sant’Elia al resto della città.

Il nostro timore è che tutta la modifica compromette anche gli interventi di riqualificazione del quartiere, da un lato una speculazione edilizia che prevede metri cubi di cemento in un’area che non ha infrastrutture e, in più, un ritardo ulteriore della riqualificazione del quartiere. Adesso, di fatto, si parla di un raddoppio dei volumi che erano stati previsti, con la realizzazione di un quartiere che ora non esiste e dove verranno inseriti servizi di dubbia utilità.

Modifiche che, temo, possano compromettere la realizzazione del nuovo stadio”.

