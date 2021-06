Quartu, lavori in viale Marconi: “Sarà un gran casino ma sono felice perché si faranno”

Da lunedì si preannuncia una settimana di grande caos e disagi per tutti gli automobilisti che, ogni giorno, percorrono il viale Marconi. A Radio Casteddu, il primo cittadino di Quartu Sant’Elena Graziano Milia:

“Ci saranno i disagi di quando si fanno i lavori, chiuderemo il tratto di strada sino a quello della competenza Anas, sarà sempre possibile percorrere il viale Marconi da Quartu verso Cagliari e non viale Marconi da Cagliari verso Quartu. Quindi si potranno individuare alternative come Is Pontis Paris oppure scegliere di passare dal Poetto. Dovrete aspettarvi seri disagi, un gran casino, però va bene perché si sta facendo un lavoro.

I lavori dureranno una settimana: è un tratto molto impegnativo e nelle prossime settimane ci saranno anche altri problemi quando sia asfalterà via Della Musica e, logicamente, il mercatino per una settimana dovrà saltare.

I lavori in viale Marconi verranno realizzati in un modo tale per cui ci sarà sempre una corsia in funzione che noi useremo per andare da Quartu a Cagliari”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu