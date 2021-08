Il Covid non molla la Sardegna: 313 contagi, altri 2 morti e salgono i ricoveri

In Sardegna si registrano oggi altri 313 casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3234 persone testate, con una percentuale che scende sotto la doppia cifra e si attesta al 9,6%. Aumentano anche i ricoveri, sia nelle intensive (20 in totale, uno in più rispetto a ieri) che nei reparti ordinari (siamo a 190, 11 in più rispetto a ieri). Cresce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, 73 in più rispetto alle 24 ore precedenti (7498 in tutto). Si registrano due decessi: una donna di 79 e un uomo di 82, entrambi residenti nella città metropolitana di Cagliari.