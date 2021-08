Addio a Nicoletta Orsomando: è morta le regina delle “signorine buonasera”

E’ morta a 92 anni la regina delle “signorine buonasera”, Nicoletta Orsomando, uno dei volti più amati della tv italiana. Era ricoverata in ospedale a Roma, dove si è spenta dopo una breve malattia. Nata l’11 gennaio del 1929 a Casapulla in provincia di Caserta, e trasferitasi con la famiglia a Roma nel 1937, Nicoletta Orsomando arrivò alle selezioni per la nascente televisione italiana nel 1953, dopo un tentativo andato a vuoto di tentare la strada della radio, spinta dalla famiglia e dai conoscenti che le riconoscevano una bella voce e qualche esperienza a teatro. Oltre agli annunci che precedevano le quotidiane programmazioni della Rai, la Orsomando ha condotto La tv dei ragazzi, Cineselezione, L’amico degli animali e, nel 1957, il Festival di Sanremo accanto a Marisa Allasio, Fiorella Mari e Nunzio Filogamo. Poi le trasmissioni parlamentari e, infine, la consacrazione come signorina buonasera. Modi educati e rassicuranti, dizione perfetta, mai sopra le righe, sempre sorridente: è lei la più amata annunciatrice degli italiani. Fino a qualche anno fa è stata ospite di alcuni programmi televisivi.

“Era una vestale del teleschermo” ha commentato Pippo Baudo, commosso, raccontando che le annunciatrici di allora erano “dive domestiche”: arrivavano in rai, si truccavano da sole e con una telecamera fissa e senza operatore andavano in onda. I funerali di Nicoletta Orsomando si terranno nella chiesa di Santa Maria in Trastevere lunedì prossimo alle 10.15.