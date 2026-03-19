180 posti di lavoro e la possibilità ai sardi fuori sedi di rientrare nell’isola: apre il colosso per ideare e migliorare la casa, al Fass Shopping Centre di Elmas un altro big internazionale ha deciso di investire in Sardegna. Leroy Merlin da oggi ha aperto i battenti, l’operazione rappresenta un importante investimento per ilterritorio, con la creazione di nuove opportunità professionali e di un significativo indotto per l’economia locale.La scelta della location è strategica: il centro, frutto di un importante progetto diriqualificazione urbana, si configura come il nuovo polo di attrazione per lo shopping qualificato sull’isola. La sua posizione tra l’area metropolitana di Cagliari e l’aeroporto, unita alla connessione diretta con le principali arterie stradali e con la rete ferroviaria, lo rendefacilmente raggiungibile da tutta la Sardegna.7900 mq di superficie, ad accogliere e guidare i clienti c’è una squadra di 180 collaboratrici e collaboratori. Il team è composto anche da giovani professionalità del territorio, neolaureati e laureandi, per i quali questa apertura rappresenta l’avvio di un percorso professionalestrutturato con solide prospettive di stabilizzazione e sviluppo di carriera interno rimanendo nella propria regione.“Questa apertura, inoltre, rappresenta per le persone di Leroy Merlin di origine sarda, attualmente impegnate in altre sedi nazionali, l’occasione di fare ritorno nella propria terra di origine,avvicinandosi, così, alle proprie famiglie” specifica l’azienda. Andrea Garbato, Store Leader: “Sostenere l’economia locale con la creazione di occupazione e di un significativo indotto locale”.