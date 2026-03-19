Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia denuncia lo stato di abbandono del parco di via Ettore Fieramosca, di fronte alla scuola elementare: un’area che dovrebbe essere sicura e decorosa per bambini e famiglie, ma che oggi appare trascurata.

Erba incolta, recinzioni danneggiate, muri imbrattati e assenza di manutenzione descrivono una situazione evidente. Emblematica anche la targa all’ingresso di via Enrico Toti, ormai deteriorata e quasi illeggibile.

«È inaccettabile che uno spazio dedicato ai più piccoli sia ridotto così – dichiara il coordinatore cittadino Nicholas Secci –. Non è solo una questione di decoro, ma di rispetto verso famiglie e bambini».

Il parco era stato colpito nel 2020 da un incendio che aveva distrutto i giochi, mai più reinstallati. «Ci aspettavamo un intervento rapido – sottolinea il coordinamento – ma da allora l’area è stata progressivamente abbandonata».

La criticità è aggravata dalla posizione, proprio di fronte alla scuola, rendendo il parco un punto centrale per il quartiere.

Fratelli d’Italia chiede un intervento urgente: riqualificazione dell’area, reinstallazione dei giochi, manutenzione costante e maggiori controlli contro il vandalismo.