Assemini, corse sfrenate in monopattino con incroci e divieti ignorati: “Siamo andati vicini a quello che poteva essere un incidente gravissimo”. L’’ennesima segnalazione che riguarda i conducenti dei mezzi elettrici.

“Un ragazzo in monopattino correva a tutta velocità, attraversando 2-3 incroci senza fermarsi, incurante del traffico o di eventuali macchine provenienti dalle vie laterali.

Io, per fortuna, avevo controllato dagli specchietti prima di svoltare e mi sono fermato al centro della strada. Se non l’avessi fatto, probabilmente sarebbe finito sulla mia macchina, e vi lascio immaginare le conseguenze”. Chi racconta il fatto avvenuto questa sera è un cittadino che, pubblicamente, espone la situazione di pericolo che ogni giorno, e non solo ad Assemini, si verifica a Cagliari e in tutto l’hinterland. “La prudenza non è opzionale. Molte tragedie nascono così, in un attimo.

Per favore, parlate con i vostri figli e fate attenzione”.