Il caso del corso su Dostoevskij cancellato dall’università Bicocca, Paolo Nori: “Censura ridicola”

L’ateneo milanese avverte lo scrittore che il ciclo di quattro lezioni è rimandato per “evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna”. Lui non ci sta: “Quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono ridicole: censurare un corso è ridicolo. Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia ma anche essere un russo morto che, quando era vivo, nel 1849, è stato condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita, lo è. Che un’università italiana proibisca un corso su un autore come Dostoevskij è una cosa che io non posso credere”.