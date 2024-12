Il bacio sotto l’albero diventa virale: Jakub Jankto, calciatore del Cagliari, primo in Italia ad aver fatto coming out. Ripreso da quotidiani e pagine online di mezzo mondo, spalanca le porte all’inclusione e abbatte tabù ancora radicati. Un amore non nascosto ma vissuto alla luce del sole, o meglio, di quella delle luminarie dell’albero di Natale: è così che l’ex centrocampista anche dello Sparta Praga, ora del Cagliari, vive la vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi.

Un semplice scatto che ha voluto condividere e che lancia un messaggio forte e chiaro proprio il giorno di Natale.