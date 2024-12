Se ne è andata in pochi istanti Ambra Dionigi, 29 anni, trovata senza vita due mattine fa vicino ad un marciapiede a Nibionno, in provincia di Lecco. Dopo aver identificato la giovane, le forze dell’ordine hanno anche ricostruito cosa possa esserle accaduto. Grazie alle telecamere delle zona, è stato visto un furgone chiaro fuggire via senza prestare soccorso dopo aver investito la 29enne.

I carabinieri sono attualmente al lavoro per rintracciare il conducente, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Ambra, come raccontato dagli amici al sito PrimaMerate, viveva per i viaggi e gli animali (infatti aveva un cane) e viene descritta come una ragazza molto solare ed eccentrica.