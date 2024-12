A Cagliari, nel giorno di Natale, centinaia di famiglie rimangono senza acqua a causa di un guasto del servizio idrico Abbanoa. Le zone interessate: Via Marengo, tutto Viale Merello e vie limitrofe. L’indignazione dei residenti: “Siamo tutto il giorno senza una goccia d’acqua, non c’è il riscaldamento”, “Non ci si può lavare e non si può cucinare”. Inutili le innumerevoli segnalazioni ad Abbanoa. L’acqua manca dalle otto del mattino, le uniche delucidazioni che vengono date ai cittadini parlano di un guasto in corso di riparazione, e che gli operatori starebbero provvedendo a riempire i serbatoi; rassicurando le famiglie che l’acqua sarebbe tornata a momenti; tutto ciò non accade, alle 7 di sera l’acqua non è ancora tornata. “Abbanoa non risponde”, “Non si possono lasciare le persone senza un filo d’acqua il giorno di natale”, e ancora si fanno insistenti le lamentele dei residenti: “Ci è stato detto che il guasto era stato aggiustato, ma questo non è avvenuto”.