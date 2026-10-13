Si è presentato questa mattina alla polizia locale di Sassari il motociclista 58enne che domenica notte ha investito e ucciso Massimo Oggiano, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Rockefeller, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

L’uomo, residente a Sassari, è arrivato negli uffici accompagnato dagli avvocati Alessandra Rosa e Paolo Spano. Non è stato arrestato e non ha sostenuto un interrogatorio, ma avrebbe riferito agli agenti di essere stato preso dal panico dopo essersi reso conto che il pedone era morto.

Sulla vicenda indaga il pubblico ministero Gianni Caria.