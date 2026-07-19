Momenti di apprensione questa mattina nelle campagne di Assemini, in località Su Fraigu, lungo una strada rurale tristemente nota per l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

A evitare conseguenze ben più gravi è stata una cittadina che, come ogni mattina, si era recata nel proprio terreno per annaffiare le piante. Accortasi del fumo, è intervenuta immediatamente, riuscendo a spegnere le fiamme utilizzando bottiglie e bidoni d’acqua presenti sul posto.

Secondo quanto riferito, da tempo la zona viene utilizzata come discarica abusiva. Persone senza autorizzazione al conferimento dei rifiuti scaricherebbero, con furgoni spesso colmi di materiali provenienti dallo sgombero di abitazioni, ogni genere di rifiuto: sacchi, lattine, plastica e altri scarti, deturpando costantemente l’area.

Nella mattinata di oggi, dopo l’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti lungo la strada che conduce al ponticello sul rio tra le campagne di Su Fraigu, al confine tra i territori di Assemini ed Elmas, è divampato un principio d’incendio.

Sul luogo, dopo la prontezza della cittadina, sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per mettere in sicurezza l’area e verificare che non vi fossero ulteriori focolai.

L’episodio riporta l’attenzione sul grave problema dell’abbandono illecito dei rifiuti nelle campagne, un fenomeno che, soprattutto durante i mesi estivi e con le alte temperature, aumenta sensibilmente il rischio di incendi con possibili gravi conseguenze per l’ambiente e la sicurezza pubblica.